Moto 2 | risultati e classifica prove libere GP Americhe

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il fine settimana del Gran Premio dellesi è appena aperto per la2. La categoria ha aperto le danze al terzo appuntamento delmondiale con la sessione di, che ha visto Ogura conquistare la prima posizione. Il secondo tempo più veloce è stato siglato da Roberts, mentre Lopez ha chiuso la top 3. Ogura A. (MT Helmets MSI) Roberts J. (Onlyfans American Racing Team) Lopez A. (SpeedUp Racing) Vietti C. (Red Bull KTM Ajo) Garcia S. (MT Helmets MSI) Dixon J. (Gasgas Aspar Team) Canet A. (Fanticr) Foggia D. (Italtrans Racing Team Kalex) Ramirez M. (Onlyfans American Racing Team) Chantra S. (IDEMITSU Honda Team Asia) Bendsneyder B. (Pertamina Mandalika SAG Team) Guevara I. (Gasgas Aspar Team) Arbolino T. (ELF Marc VDS Racing Team) Öncü D. (Red Bull KTM ...

Oggi si è disputato il GP del Portogallo 2024 , tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Lusail. Dopo la Sprint Race di ieri, i centauri si sono fronteggiati nel canonico Gran ... (oasport)

Sul circuito di Portimao, in Portogallo , va in scena il Gran Premio di MotoGP , seconda tappa del motomondiale. La Sprint race di ieri ha visto la vittoria di Maverick Vinales, seguito da Marc ... (sportface)

Il campione forlivese è arrivato ottavo nella categoria Challenge MX Fast. Il cingolano Manuel Savi ha vinto la 125cc junior, il castelplanese Tiziano Peverieri la MX2 Superveteran Over. David ... (vallesina.tv)

MotoGP Austin dove vederlo in tv gli orari - Fari puntati su Francesco Bagnaia, che vuole riscattarsi dopo la delusione sul circuito di Portimao, in Portogallo, e rispondere così alla vittoria di Jorge Martin, in testa alla classifica con 60 pun ...corriere

MotoGP | Yamaha: a Portimao c'era un nuovo Motore, ma non è stato provato - In sostanza, perché le sovvenzioni per le due Case giapponesi saranno ricalcolate durante la pausa estiva, a seconda dei risultati ottenuti fino a quel ... anni è stata la mancanza di potenza delle ...it.motorsport

Il colosso delle Moto ed il club di Serie A si uniscono: tifosi e appassionati spiazzati, cosa succede - Il colosso delle Moto e il club di Serie A si sono uniti per una causa importantissima ... e in tutta Italia e ci auguriamo che il colore rosso granata delle foglie sia di buon auspicio per i ...motomondiale