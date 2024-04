Morto Roberto Cavalli | lo stilista superstar Ha creato le donne sexy e tigrate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Firenze, 12 aprile 2024 – E’ stato lodelle stampe animalier, di Cindy Crawford sulla Scalinata di Trinità dei Monti vestita come una tigre, di Naomi Campbell a braccetto con lui sul Ponte Vecchio dopo una sfilata memorabile, uomo di cuore e di passioni, innamorato delleche ha vestito per tutta la vita in modoe sensuale. Una vita di eccessi nella moda ma legata alle tradizioni della fiorentinità che ha sempre esaltato, dell’essere un italiano al quale i nazisti avevano ucciso il babbo di 33 anni quando lui ne aveva solo tre anni nella rappresaglia di Castelnuovo dei Sabbioni in provincia di Arezzo, del parlare di sé con umiltà perfetta dicendo “io più che unosono stato sempre uno stampatore”, sottolineando sempre il suo legame profondo con gli operai e le sarte....