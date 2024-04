Morto Roberto Cavalli | lo stilista fiorentino aveva 83 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Firenze, 12 aprile 2024 – Èoggi nella sua Firenze, il grande, 83e da molti malato, usciva ed entrava sempre più spesso in ospedale per i controlli. Lascia sei figli di cui il più piccolo Giorgio, di poco più di un anno. Il bimbo si chiama per volontà dello stessocome il padre, ucciso dai nazisti in una rappresaglia a Cavriglia (Arezzo) quando il futurosolo tre. Accanto a lui nelle ultime ore, come negli ultimi quindici, la compagna Sandra.lascia un vuoto enorme nel fashion anche seceduto l'azienda.