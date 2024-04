Morto durante il concerto a Firenze | i Subsonica | “Siamo costernati e addolorati”

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – “per quanto avvenuto ieri notte all’uscita del palazzetto e profondamente”. Lo scrivono sui social i, dopo la morte di Antonio Morra all’esterno del Nelson Mandela Forumil loro. Il gruppo di musicisti sottolinea ancora: “vicini ai familiari delle persone coinvolte in questo momento difficile”. Antonio Morra, napoletano 47enne residente a Pistoia, è deceduto all’ospedale Careggi didopo essere caduto dalle scale esterne del palazzetto. L’uomo sarebbe caduto in seguito a una lite avvenuta con un gruppo di persone.

