Morti sul lavoro | Luzzi | “Non servono dichiarazioni ma azioni”

(Di venerdì 12 aprile 2024) ROMA – “Oltre millel’anno sule almeno 7mila decessi causati dalle conseguenze delle condizioni disono dati che disegnano un’emergenza che deve essere in testa all’agenda politica: il non basta il cordoglio dopo le stragi e gli incidenti, ma nonma”. E’ quanto afferma il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, Alfonso, alla vigilia dell’appuntamento “Fermare lebianche”, in programma sabato 13 aprile, dalle 9, al circolo MCL “Don Minzoni di Calenzano (Firenze). Il Movimento Cristiano Lavoratori da tempo evidenzia quanto le istituzioni, le imprese e i sindacati devono dare priorità alla sicurezza sul. “Tra i soggetti che possono dare il ...

All’indomani del crollo nel cantiere Esselunga di Firenze, il governo aveva infilato in fretta e furia nel decreto Pnrr la patente a crediti, criticata da opposizioni e sindacati non solo per un ... (lanotiziagiornale)

Anche ad Ascoli ieri mattina Cgil e Uil sono scese in piazza per dare vita al presidio allestito e dire basta al terribile fenomeno delle morti sul lavoro. Le sigle ancora una volta hanno voluto ... (ilrestodelcarlino)

Salute e sicurezza sul lavoro, anche nel Salento lo sciopero dei settori privati - Hanno incrociato le braccia i lavoratori in tutto il territorio nazionale: a Lecce si è tenuto un presidio davanti alla prefettura con una buona adesione. Cgil e Uil chiedono di azzerare i Morti e la ...lecceprima

