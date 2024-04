Morbillo | contagi in aumento e vaccinazioni al palo | ora rischiano gli over 40

(Di venerdì 12 aprile 2024) Guai a sottovalutare il. Specialmente in età adulta. Eppure i primi tre mesi del 2024 hanno posto in evidenza un fortedei casi con indici alquanto allarmanti in almeno tre...

Pisa, 15 febbraio 2024 – "Nei mesi di gennaio e febbraio stiamo assistendo in tutto il Paese a una recrudescenza di casi di Morbillo " e nell'Asl Toscana Nord Ovest, "dopo alcuni anni in cui non era ... (lanazione)

Morbillo, cosa fare per evitare il contagio/ Bassetti: “Test sierologico per verificare immunità” - Morbillo, allerta per picco contagi. Come prevenire l'infezione Bassetti: "Due dosi di vaccino o aver contratto già il virus garantiscono immunità perenne" ...ilsussidiario

Allarme Morbillo in Veneto, invito alla vaccinazione per 11mila residenti - Il Morbillo è tornato a far sentire la sua presenza in Veneto e questa volta, non è da sottovalutare. L'Ulss Euganea, di fronte al rischio di un'ulteriore diffusione del virus, ha deciso di correre ai ...informazione

Morbillo in Italia, sempre più casi anche tra gli adulti: perché preoccupano, l'intervista a Matteo Bassetti - L’infettivologo Matteo Bassetti a Virgilio Notizie spiega l'aumento dei casi di Morbillo in Italia, la sua preoccupazione: "Temiamo il picco nel periodo estivo" ...notizie.virgilio