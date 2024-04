Monza senza alternative | Dobbiamo solo vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Di giustificazioni per rinviare ancora una volta l’appuntamento con la vittoria, non ce ne sono. Soprattutto questa volta. Giusto per chiarire il concetto, l’allenatore Tommaso Colamaria ribadisce come questa sia "una partita dae basta". Un’impresa che l’Hockey Roller ClubTeamServiceCar cercherà di portare a termine domani (ore 20.45, PalaBiassono) a spese del Breganze VenetaLab. La sfida, valida per l’ultimo turno della stagione regolare, verrà replicata sette giorni più tardi in Veneto. Nel secondo caso l’incontro costituirà per le due squadre la tappa d’avvio dei playout. A questi ultimi prenderà parte, oltre ae Breganze, anche Giovinazzo. Il calendario dei playout, indipendentemente dall’esito dell’ultima giornata, è già stato definito. L’Hrcm affronterà al PalaBiassono Giovinazzo e Breganze, ...