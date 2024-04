Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa dopo Torino-Monza , ecco le parole del tecnico sul match, l’arbitro e il sogno europa Ivan Juric è intervenuto in Conferenza stampa post Torino-Monza . Così ... (calcionews24)

«Nell'ultima mia intervista è fuoriuscita tutta la mia napoletanità, nella mia infanzia giocavo tanto per strada e oggi purtroppo non è più così. Nel mio... (ilmattino)

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la vittoria contro il Monza in trasferta L'articolo Monza-Napoli 2-4, a breve Calzona in conferenza sembra ... (ilnapolista)

LIVE Juric: "Con la Juve bisogna fare attenzione ai calci piazzati. Ilic sta bene, ma non ha i 90'." - Il Torino perdendo con l’Empoli ha reso molto più complicata la possibilità di piazzarsi in un posto utile per accedere alle coppe europee. A sette giornate dalla fine ...torinogranata

Vigilia Bologna-Monza, Palladino: "Il Bologna è da Champions League, noi siamo migliorati dallo scorso anno. Sull'Europa..." - Il tecnico del Monza ha parlato alle ore 10:00 dalla sala stampa dell'U-Power Stadium in vista della sfida di domani contro ...monza-news

Monza, conferenza Palladino: «Futuro 7 partite poi parlerò con Galliani» - Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigi ...calcionews24