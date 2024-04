Monza batte Trento È 2-2 e si va alla “bella“ L’Allianz saluta il tricolore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si decideràla semifinale scudetto tra la Mint Vero Volleye l’Itas Trentino. I brianzoli, dopo la sorprendente vittoria di gara-3, si sono ripetuti tra le mura amiche dell’Opiquad Arena con un netto 3-1, rimandando ogni verdetto a domenica pomeriggio. Dopo un primo set perso con onore, i ragazzi allenati da coach Massimo Eccheli hanno reagitogrande, aggiudicandosi in volata i successivi due parziali e annichilendo nel quarto i campioni d’Italia in carica, travolti con un clamoroso 24-11. Niente da fare invece perMilano che ha visto svanire i suoi sogni diperdendo gara-4 in casa con la Sir Susa Vim Perugia, che è quindi la prima qualificata per le finali scudetto. MINT VERO-ITAS TRENTINO 3-1 (22-25, 25-23, 25-23, ...