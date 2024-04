Montecarlo | Sinner-Rune 0-1 | la cronaca in diretta | Il danese tiene il servizio

Il montepremi e il prize money dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo 2024 , evento in programma sulla terra rossa del Principato di Monaco dal 7 al 14 aprile. Si torna sulla terra rossa per il terzo ... (sportface)

Nel Masters 1000 di Montecarlo il n. 2 del mondo Jannik Sinner sfida il n. 7 Holger Rune nella rivincita della semifinale di un anno fa. Il danese sempre in mezzo alle polemiche (corriere)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Ieri Sinner ha impiegato circa un’ora e 20 minuti per battere Struff, mentre Rune è rimasto in campo oltre quattro ore e mezza tra la prosecuzione del ... (oasport)