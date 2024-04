Monte Po | il questore sospende l’attività di un chiosco bar

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pubblicato il 12 Aprile, 2024 La Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione a un provvedimento emesso daldi Catania che ha decretato la sospensione – ex art. 100 T.U.L.P.S. – deldi un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, unbar in zonaPo, imponendo per sette giorni la chiusura del locale. Il provvedimento trae origine dall’esecuzione di specifici servizi di controllo del territorio disposti dalpresso gli esercizi commerciali della città al fine di verificare l’esatta osservanza delle norme di settore e di quelle preposte alla tutela della sicurezza dei pubblici locali e dei lavoratori in essi impiegati e della salute dei consumatori. Particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni ...