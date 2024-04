Monte Morello | il passato che non passa Spunta un ordigno bellico inesploso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sonoti ottant’anni dai tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale ma, ancora oggi, è possibile trovare residuati di quel tragico periodo, materiale fra l’altro potenzialmente molto pericoloso. La riprova è arrivata proprio in questi giorni con il ritrovamento, nell’area didi un. La bomba di mortaio, di dimensioni cospicue e di probabile fabbricazione statunitense, è stata individuata in zona Fonte dei Seppi su segnalazione di alcune persone che si trovavano aper raccogliere asparagi che hanno lanciato l’allarme segnalando il luogo del rinvenimento. Luogo, fra l’altro, al di fuori dei sentieri battuti e in un pendio piuttosto scosceso. Ieri mattina in zona sono intervenuti così i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ceppeto ...