Monaco | dipendente di un museo appende un suo disegno tra le opere d’arte | licenziato

(Di venerdì 12 aprile 2024) Osservando alcune, come quelle di Fontana, Pollock o Kandinsky, molte perone tendono ad esclamare frasi del tipo: “questo so farlo anche io”; ma tra il realizzare un’operae l’esporre quella stessa opera in uno dei musei più famosi del mondo c’è una grande distanza: composta solitamente da talento, impegno, fallimenti e determinazione. L'articolo proviene da Il Difforme.

Germania, licenziato dal Museo per aver appeso suo disegno tra le opere esposte - L'episodio è avvenuto nella Pinakothek der Moderne a Monaco. L'uomo ha detto che sperava in una sua svolta artistica. Ora, oltre ad aver perso il lavoro, è indagato per danni ...tg24.sky