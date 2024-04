Molestie sulle specializzande | il primario del San Matteo di Pavia accusato anche da una collega di reparto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si allargano le accuse nei confronti deldell’ospedale Sandiindagato persessuali nei confronti di 11 specializzante. Venerdì 12 aprile si è scoperto che il medico è statoda unastrutturata del suo. La dottoressa, secondo quanto riferito dalla Provincia Pavese, avrebbe riferito di un episodio nel quale il medico l’avrebbe toccata in maniera ambigua mentre erano seduti attorno a una scrivania. Gli studenti “specializzandi” sono laureati in medicina che stanno conseguendo una specializzazione medica, come ad esempio rianimazione, e che lavorano negli ospedali a fianco dei medici “strutturati”, ovvero coloro che hanno già conseguito una specializzazione. I fatti oggetto dell’indagine ...