Modena-Catanzaro | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) Questa sera alle 20.30, allo stadio Braglia, ilospita ilnella sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato diB. Si parla di playoff, anche se con ambizioni diverse: i giallorossi oggi ospiti sono già nel pieno delle dinamiche per tentare di salire in A, mentre i gialloblù cercano punti per provare un ultimo disperato tentativo di avvicinamento alle ultime posizioni disponibili che consentirebbero l’accesso. Andiamo dunque a scoprire quali sono le ultime novità sullee dove vedere inil matchB: le ultime (Photo credits:F.C.)Ci si avvicina alle battute finali ...