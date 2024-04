Modella muore a 23 anni dopo l’intervento per la rimozione di un nodulo alle labbra

(Di venerdì 12 aprile 2024) La regina venezuelana delle passerelle, WIlevis Brito, è morta a soli 23in seguitocomplicazioni di un intervento chirurgico. Doveva rimuovere unal labbro superiore. Originaria dell’Argentina, era molto nota su Instagram, nel 2023 aveva vinto la fascia “Regina dello Sport ” al concorso Miss Venezuela.Leggi anche: È laucraina Anna Kraevskaya la seconda vittima della Ferrari che si è schiantata La morte della miss Wilevis Brito è mortasubito un intervento chirurgico maxillo-facciale. Un’operazione chirurgica che ha deciso di affrontare per risolvere alcuni problemi di salute. Durante, però, sono sorte alcune complicazioni culminate nel tragico evento. I fatti sono avvenuti a Caracas, dove viveva la, ...

Miriam Leone mamma in carriera, sul set con il figlio Orlando - L'attrice e Modella ha postato sui social alcune immagini del set di uno spot in cui è impegnata, nelle quali la si vede mentre allatta al seno il suo bebé. "La persona più speciale di tutte con me...tgcom24.mediaset

Modella muore dopo intervento di chirurgia estetica per rimuovere nodulo al labbro: aveva 23 anni - La Modella venezuelana Wilevis Brito è morta a 23 anni dopo aver subito un intervento chirurgico maxillo-facciale subito a Caracas ...fanpage

Morti sul lavoro, Landini: "Va cambiato il modello di fare impresa" - "Non si puo' morire di lavoro e si deve poter vivere dignitosamente di lavoro. Oggi invece si muore sul lavoro e si e' poveri lavorando. Quest'ultima strage rende evidente come in questi anni si e' ...notizie.tiscali