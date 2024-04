Mo | Usa | ‘distrutto missile antinave Houthi nello Yemen’

(Di venerdì 12 aprile 2024) Washington, 12 apr. (Adnkronos) – L’esercito degli Stati Uniti ha affermato di aver distrutto unnel corso di un attacco contro le posizioni del gruppo nelle aree che controllaYemen. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha scritto su X che l’attacco è stato effettuato in “un’area dello Yemen controllata dai terroristi, sostenuti dall’Iran”.Il Centcom ha precisato che il“rappresentava una minaccia imminente per gli Stati Uniti, la coalizione e le navi mercantili nella regione” e che, secondo la sua analisi della situazione dopo l’attacco, “non ci sono feriti o danni”.“Queste azioni sono intraprese per proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure per gli Stati Uniti, la coalizione e le navi ...

Nel rapporto annuale Usa sulla "valutazione della minaccia", emerge che Hamas non può essere distrutto e che la leadership di Netanyahu è a rischio The post L’intelligence Usa: Hamas non può ... (it.insideover)

Gli 007 Usa: “L’attacco dell’Iran contro Israele è imminente” - L'allarme in Israele e' per il fine settimana. L'attacco diretto dall 'Iran è atteso nelle prossime 24-48 ore. Dopo il venerdi di preghiera islamico potrebbe dunque scattare la rappresaglia per il bom ...tg.la7

'Israele si prepara a un attacco dell'Iran in 24-48 ore' - Israele si sta preparando a un attacco diretto dall'Iran nelle prossime 24-48 ore. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'attacco colpirà il territorio di Israele.ansa

Guerra in Medio Oriente: l'incubo Iran su Israele, gli Usa limitano i movimenti dei loro diplomatici. Lufthansa cancella i voli con Teheran - Dopo il raid aereo che ha distrutto il consolato iraniano in Siria si susseguono gli allarmi per una imminente vendetta di Teheran L'Iran attaccherà Israele Dopo il raid aereo… Leggi ...informazione