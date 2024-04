Mo | Israele | ' ucciso capo polizia Hamas a Jabaliya'

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tel Aviv, 12 apr. (Adnkronos) - L'Idf e lo Shin Bet hanno riferito che ildella sicurezza interna di, nel nord di Gaza, è statoieri in un attacco aereo. Radwan Muhammad Abdullah Radwan, secondo, era anche un agente dell'ala militare del gruppo terroristico. "Radwan è stato responsabile di aver dato ai terroristi armati l'ordine di prendere il controllo dei camion degli aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza", ha scritto l'Idf in un comunicato, aggiungendo che la sua uccisione “degrada la capacità didi attaccare e prendere il controllo degli aiuti umanitari” nell'area di. Un altro attacco diieri - aggiunge l'Idf - haHamed Muhammad Ali Ahmed, un comandante ...

Un comandante dell'unità d'elite libanese Al Radwan di Hezbollah , Ali Ahmed Hassin, è stato ucciso insieme ad altri due soldati in un raid israeliano nel villaggio di Al Sultanya, nel Libano ... (liberoquotidiano)

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato l'uccisione di un comandante delle forze di elite al-Radwan di Hezbollah in un attacco aereo nel sud del Libano durante la notte. Si tratta di ... (today)

Mo: Wp, 'Austin si è lamentato con Gallant, 'non ci ha informati dell'attacco in Siria'' - Washington, 12 apr. (Adnkronos) - Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin si è lamentato con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant del fatto che Washington non era stata informa ...lanuovasardegna

