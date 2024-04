Ministro Piantedosi nei guai | “Ha mentito | Mediterranea vittima della motovedetta libica”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un recente episodio nel Mediterraneo ha sollevato serie preoccupazioni riguardo il trattamento dei migranti e l’interazione tra navi umanitarie e forze di guardia costiera. Il 4 aprile, la nave Mare Jonio, operata dall’organizzazione umanitariaSaving Humans, è stata al centro di un grave incidente con una, che ha visto addirittura lo sparo di colpi d’arma da fuoco., la sua versione smentita dal video Secondo ildell’Interno italiano, Matteo, durante un question time in Senato, la Mare Jonio avrebbe interferito con una operazione di salvataggio già in atto da parteguardia costiera. Tuttavia, un video diffuso dall’organizzazioneSaving Humans ...

