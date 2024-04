Mimmo Lucano | così le motivazioni della Corte d’Appello smontano la quasi totalità delle accuse e riabilitano il modello Riace

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’associazione a delinquere? Dall’ampia istruttoria non è emerso nulla “per ritenere provati nessuno degli elementi che, nella pratica giudiziaria, vengono valorizzati per dimostrare l’esistenza di una struttura associativa”. La truffa? “Manca la prova degli elementi costitutivi il reato”. Il peculato? “Non è configurabile per la gestione e destinazione di somme di provenienza pubblica, anche dopo la loro corresponsione, quale corrispettivo del servizio, pattuito a seguito di apposito contratto e prestato”. Quelladi Reggio Calabria non è solo una sentenza che ha cancellato la pena a 13 anni e 2 mesi di carcere inflitta in primo grado acheè stato assolto da tutti i reati gravissimi che gli venivano contestati dalla Procura di Locri: numerosi ...

