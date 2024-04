Milano | pm | ‘condannare all’ergastolo Pifferi | mai pentita per omicidio figlia’ 2

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Un delitto aggravato dal rapporto di filiazione con Diana e dei futili motivi. “Ha lasciato sua figlia per andare a trascorrere due giorni dal compagno, per divertirsi, per distrarsi, per avere i suoi spazi. Se vuoi i tuoi spazi o non fai figli o se non puoi prendertene cura puoi chiedere aiuto agli altri, a partire da tua sorella” spiega il pm che ricorda la “progressione criminosa” (non era la prima volta che l’imputata lasciava sola la bambina) fino alla morte. “Non ha il coraggio di ucciderla perché non è affetta da nessuna patologia, è vigliacca, lascia al destino di sbarazzarsi della figlia. Le prime volte non ci riesce, l?ultima volta ci riesce perché non la lascia tre o quattro giorni, ma sei giorni, e ce la fa” aggiunge De Tommasi. A quasi due anni dall’, “non c?è stata resipiscenza. Ha recitato una parte in questo processo e lo ha fatto ...