Milano | iniziato il restauro di Palazzo Marino sponsorizzato da Tod' s

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 12 aprile 2024) Al via la posa della prima pietra per ildisede del comune di. Il progetto è frutto della collaborazione tra pubblico e privato. A sponsorizzare i lavori è il gruppo di moda guidato da Diego Della Valle che dopo aver contribuito ai lavori di restuaro del Colosseo oggi scende in campo per la città di, con un investimento di 2,5 milioni di euro. Non è la prima volta che l'azienda marchigiana si occupa del sociale e deldi edifici storici.sarà restuito ai milanesi a Settembre 2025.