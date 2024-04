Milano | fanno accostare automobilista e poi lo picchiano in quattro per derubarlo | un arresto – Video

(Di venerdì 12 aprile 2024) Perdi uno zaino e di 400 euro avevano aperto la portiera della sua auto e l’avevano colpito selvaggiamente tanto da procuragli la frattura dell’orbita di un occhio. Ora i carabinieri della compagnia di Porta Magenta dihanno arrestato un 33enne italiano, Cristian Conte, che aveva rapinato, con altri tre non ancora identificati, un 35enne tunisino il 4 febbraio scorso nel capoluogo lombardo. Le indagini, con l’analisi dei social network, la raccolta di testimonianze e la visione dei filmati degli impianti disorveglianza e girati da cittadini, hanno ricostruito che l’arrestato, con i complici, a un semaforo tra via Montegani e viale Cermenate, aveva avvicinato la vittima a bordo di un’auto suonando il clacson e facendola. In tre erano scesi, avevano aperto le portiere dell’auto della ...

Un ladro di 24 anni è stato arrestato dopo che ha tentato di Entra re di notte in alcune camere di un hotel in via Famagosta a Milano : gli ospiti della struttura e i dipendenti hanno chiamato subito ... (fanpage)

Visibilia, per Santanchè chiusa anche l’indagine per falso in bilancio - La Procura di Milano ha inviato alla ministra Daniela Santanchè un avviso di fine indagini per falso in bilancio per le società Visilbilia. Stralciato il filone d'accusa sulla bancarotta fraudolenta ...dire

Il Milan lancia il progetto Under23: dopo Juventus e Atalanta, è la terza società a creare la seconda squadra - Prende forma il piano per la seconda squadra del Milan. Al termine della riunione tenutasi questa mattina a Londra tra i vertici della società, è stato deciso che Jovan Kirovski, ex ds dei Los Angeles ...ilfattoquotidiano

Natalità, Roccella: migranti immessi su mercato lavoro come mai prima - Milano, 12 apr. (askanews) - "Il nostro governo ha aperto all'immissione di immigrati nel mercato del lavoro come mai nessuno prima, ma lo ha fatto evitando illegalità e sfruttamento". Lo ha detto la ...libero