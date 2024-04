(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile– Prima edizione di "d'Ombra – vivere la", un evento diurbano cone workshop inAdriano, area Symbiosis nel Municipio 5 di, dal 19 al 21 aprile. In occasione del Fuori SaloneAlessandra Mauri e Giuliana Zoppis di Best Up, presentano il loro progetto che si propone di rispondere alla domanda: "Perché ombreggiare è di vitale importanza nelle città odierne?", e lo fanno concretamente scegliendo una, con un, workshop dal vivo e momenti di convivialità. Il progetto ha il patrocinio del Comune di, del Ministero dell’Ambiente e ...

In occasione della Milano Design Week , Gucci ha realizzato una versione della sneaker Cub3d in edizione limitata. A renderla speciale è la sua suola, prodotta con una tecnica di sinterizzazione ... (gqitalia)

Faemina ancora protagonista della Milano Design Week - Faemina, la macchina da caffè a brand Faema che porta a casa il rito e il piacere di un caffè di altissima qualità, sarà protagonista anche quest’anno della Milano Design Week 2024, dal 15 al 21 ...horecanews

Milano Design Week 2024, a piazza Olivetti sbarca il mercato agro-alimentare di “Linee d’Ombra” - La prima edizione dell’evento, composto da bancarelle e gazebo ombreggianti coinvolge anche workshop e le realtà dell’agroalimentare a km 0 come Cascina Caremma e Birra Love ...ilgiorno

Audi apre gli ordini per la nuova Q6 e-tron - Prima di raggiungere i punti vendita, però, la vettura compie il suo debutto in società, in anteprima mondiale, presso l'Audi House of Progress, durante la Milano Design Week. Forte dei una ricarica a ...ansa