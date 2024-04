Milano delusa | addio sogni scudetto Gaspari | Una bocciatura che fa male

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) C’è delusione in casa Allianz Vero Volleydopo la seconda sconfitta per 3-0 con la Savino del Bene Scandicci che è costata la prematura eliminazione dai playoff per lo. La finale non poteva che essere l’obiettivo di una squadra che nelle passate due stagioni aveva raggiunto questo obiettivo e che in estate si era rinforzata con il grande acquisto di Paola Egonu. Contro le toscana però sono venuti a galla i problemi di una formazione che è andata in crisi in ricezione e anche in attacco ha avuto poche alternative all’opposto della Nazionale e ai primi tempi di una Raphaela Folie tra le poche a salvarsi. In banda, con Myryam Sylla stanca, Helena Cazaute non in serata e Nika Daalderop ancora fuori condizione coach Marcole ha provate tutte inserendo anche il secondo libero Teodora Pusic al fianco di Brenda ...