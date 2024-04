Milan Under23 | in arrivo un nuovo dirigente | scelto l’allenatore

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il progettosi farà: la decisione della società suldei giovani talenti rossoneri La Juventus è stata la prima, poi è stato il turno dell’Atalanta, ma dalla prossima stagione anche ilavrà una squadraiscritta al campionato di Lega Pro. Questa è la decisione della dirigenza rossonera che nell’incontro avuto a Londra ha confermato il progetto. L’sarà affidata all’ex direttore sportivo dei Los Angeles Galaxy Jovan Kirovski, l’uomo che aveva portato in MLS Zlatan Ibrahimovic. È stato proprio l’ex attaccante svedese a fare il suo nome, convinto che le sue qualità possano essere d’aiuto al progetto. A guidare i giovani talenti del Diavolo sarà invece Daniele Bonera in qualità di ...

