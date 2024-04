Milan-Roma | spaccia droga allo stadio | arrestato tifoso giallorosso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Lasi è aggiudicata la vittoria del match di andata dei quarti di finale di Europa League contro il. Festa girossa a San Siro, ma prima del derby italiano non sono mancati episodi spiacevoli. Ungirosso è statoper detenzione ai fini di spaccio diieri sera prima del match. Sono 4.000 – fa sapere la questura dio in una nota – i tifosinisti giunti nel parcheggio ospiti dellodi San Siro per assistere all’andata dei quarti di finale di Europa League. E’ stato durante le fasi di filtraggio che il, un 31enne incensurato, è stato trovato in possesso di undici dosi di cocaina. Il questore di ...