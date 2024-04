Milan-Roma | De Rossi | Mi è piaciuta molto la gestione del pallone e la difesa nel finale

(Di venerdì 12 aprile 2024)o, 11 aprile 2024 – Va allail primo atto dell’Euroderby di Europa League contro il. Grazie a un gol segnato al 17’ di testa da Gianluca Mancini, ancora una volta determinante a pochi giorni dalla rete decisiva siglata nel derby, i giallosbancano San Siro con un 1-0 che è sì risicato ma che potrebbe rivelarsiprezioso in vista del match di ritorno, tra una settimana all’Olimpico. Trovato il gol al culmine un iniziopositivo ed energico, gli uomini di Dehanno preso fiducia, giocato con maggiore lucidità e soffocato le fonti di gioco di unapparso troppo compassato e lento – anche a causa della serata storta in cui è incappato Leao – e che sulle ripartenze avversarie ha rischiato nuovamente di capitolare. ...

