Milan | Olivier Giroud spreca un goal che può costare la qualificazione Tutti i voti

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilè stato sconfitto dalla Roma per 1-0 ehato unche puòtanto in termini diIldi Stefano Pioli si arrende alla Roma di Daniele De Rossi e perde, in casa, 1-0 nella gara di andata valevole per i quarti di finale di Europa League. I rossoneri sono entrati in partita con poca convinzione e fin da subito si sono mostrati poco attenti e senza cattiveria. Il vantaggio giallorosso è arrivato al 17esimo minuto del primo tempo, grazie a un colpo di testa di Mancini. Uno dei peggiori in campo è stato l’attaccante francese, che ha fallito un’occasione clamorosa nel finale, che poteva riaprire la partita e soprattutto il ...