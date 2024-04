(Di venerdì 12 aprile 2024)per tutti. Il difensore delè già, con qualche mese di anticipo, un uomo mercato.ha bloccato la sua cessione in inverno,...

Stefano Pioli ha perso col suo Milan l’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Il tecnico rivive i fantasmi dello scorso anno in Champions League con l’Inter. ALIBI ? Stefano ... (inter-news)

Il Milan il 22 aprile affronterà l’Inter nel derby che potrebbe valere la seconda stella per la capolista nerazzurra, che però prima deve battere il Cagliari a San Siro. Il noto tifoso rossonero, Dj ... (inter-news)

È stata una Roma inedita quella vista contro il Milan in Europa League, grazie anche agli stratagemmi di De Rossi : Così ha incastrato Pioli , la mossa di El Shaarawy ha cambiato tutto.Continua a ... (fanpage)

Milan, Inter e Napoli: che sfida per Buongiorno del Torino, Cairo spara alto sulla valutazione - Buongiorno per tutti. Il difensore del Torino è già, con qualche mese di anticipo, un uomo mercato. Cairo ha bloccato la sua cessione in inverno, ma sarà difficile.calciomercato

L'EX Inter - Altobelli: "Thuram via Solo se ci sono debiti da dipanare" - Alessandro 'Spillo' Altobelli ha rilasciato una Intervista ai taccuini di 'TuttoSport' e ha parlato così della possibile cessione di Marcus Thuram da parte dell'Inter al termine di questa stagione: "S ...napolimagazine

Delusione Milan dopo il Derby d’Europa: la mossa di Cardinale - e non sarà neanche felice quando lo Scudetto dell’Inter, con molta probabilità, arriverà nel Derby della Madonnina. Insomma, una serie di eventi che al Milan non piace. Così il proprietario del Milan ...spaziomilan