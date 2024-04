Milan | Ibrahimovic deve dimostrare di essere il top player della dirigenza e fare la differenza

Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale sono presenti a San Siro per assistere a Milan-Roma , andata dei quarti di finale di Europa League (pianetamilan)

Novità importanti per quanto riguarda il nuovo organigramma della Dirigenza del Milan : da Furlani a Ibrahimovic , i nuovi ruoli Comincia a prendere forma il Milan che verrà. Oggi a Londra la ... (dailymilan)

Festa Scudetto, Calhanoglu punzecchia il Milan: avete sentito - Hakan Calhanoglu, attuale centrocampista dell’Inter con un passato al Milan – LaPresse – spazioMilan.it Il turco ha dunque approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, parlando ...spaziomilan

Milan, Fumata nera per l'arrivo di Comolli come nuovo ad - C'era attesa per l'inserimento nell'organigramma societario del Milan di un nuovo amministratore delegato al posto di Giorgio Furlani, individuato da Gerry Cardinale (nella ...firenzeviola

Milan, progetto seconda squadra sempre più concreto: c’è già il dirigente - Il Milan ha deciso di far partire in tutto e per tutto il progetto della seconda squadra, l'Under 23 sulla falsa riga di Juve e Atalanta.milanlive