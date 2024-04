Milan | Giorgio Furlani sicuro | Cardinale guarda al futuro Con Zirkzee?

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’ad delha parlato delle intenzioni di Gerryper ildel club e anche dell’interesse perIn occasione del match trae Roma,è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha toccato diversi argomenti. L’amministratore delegato rossonero ha sottolineato come tutto il club sia focalizzato sul finale di stagione e sul trarre il massimo dagli impegni di questi mesi. Poiha ribadito il massimo impegno di Gerry, per il presente e il. Le parole: Gerry è molto entusiasta e sempre molto impegnato con noi, perre al presente e al, crescere e fare bene. L’ad ...

Mancini: "Siamo felici ma è ancora tutto aperto. Quando vedo Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy correre così, ci credo". VIDEO! - PAGELLE Milan -ROMA - È una sfida dura e lo si sapeva. Il Milan non parte forte, anzi. I rossoneri aspettano e subiscono anche un po', tuttavia il primo pericolo è… Leggi ...informazione

Furlani: "Zirkzee è da Milan Lo avete visto a San Siro, giudicate voi" - Nel pre di Milan-Roma di Europa League a San Siro, ha parlato l'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani. Il dirigente a Sky Sport ha ammesso: "Cardinale è molto entusiasta ed è sempre ...tuttojuve

Furlani: “Rimpianti per la seconda stella Provi sempre a vincere, non sempre ci riesci” - Le parole dell'ad rossonero Furlani: "Tutti gli anni dobbiamo fare una squadra competitiva per cercare di vincere: non ci riesci sempre ma ci provi per l'anno seguente" ...fcinter1908