Milan | Davide Calabria carica i suoi | non piangiamoci addosso | andiamo a Roma per vincere

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il capitano delha parlato dopo la sconfitta contro la, esprimendo la speranza di ribaltare il risultato Ieri sera ilha perso 1-0 contro laa San Siro, nella sfida di andata dei quarti di finale di Europa League. I rossoneri hanno perso a causa del gol di Gianluca Mancini, segnato con un colpo di testa su calcio d’angolo nel corso del primo tempo. Fra una settimana, allo stadio Olimpico, ci sarà il match di ritorno per provare la rimonta. Dopo la partita,ha parlato ai microfoni della Rai. Il capitano delha fatto i complimenti allaper la sua qualità di squadra e per aver messo in difficoltà i rossoneri nel primo tempo, contenendo bene le azioni della ...

Nel Calciomercato del Milan potrebbe sorgere il problema del rinnovo di Davide Calabria, che al momento è in fase di stallo In questa ultima parte della stagione il Milan si gioca tanto, tra ... (dailymilan)

Milan, Calabria: 'Non ci piace piangerci addosso, non abbiamo sfruttato le nostre occasioni' - Davide Calabria ha parlato alla Rai al termine di Milan-Roma 0-1. Queste le sue dichiarazioni. Cosa non ha funzionato stasera “Sono una squadra forte, sono stati bravi nel primo tempo a metterci in ...calciomercato

Calabria: “Sono una squadra forte, sono stati bravi a metterci in difficoltà” - Davide Calabria, giocatore rossonero, ha parlato a 'Rai Sport' al termine di Milan-Roma, partita di andata dei quarti di finale dell'Europa League 2023-2024 che si è svolta allo stadio di 'San Siro' a ...ilmilanista

Le pagelle di Milan-Roma: Mancini eroe partita, Dybala inventa calcio. Disastro Leao - Ecco i voti del match di San Siro. Davide Calabria 6: Corre, corre, quanto corre. Partita tutto cuore da parte del capitano del Milan che strappa una meritata sufficienza. Matteo Gabbia 6,5: Cresce di ...ilgiornale