(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilpiange Costan, per tutti ``. L`ex puntarossonere, cresciuto aello e ora allenatore dell`Under...

Stefano Pioli può davvero lasciare la Panchina del Milan per trasferirsi al Napoli . Ecco le ultime indiscrezioni in merito alla questione (pianetamilan)

C’è delusione in casa Allianz Vero Volley Milano dopo la seconda sconfitta per 3-0 con la Savino del Bene Scandicci che è costata la prematura eliminazione dai playoff per lo scudetto . La finale ... (ilgiorno)

Milan, addio all'ex bomber delle giovanili Tino Borneo: allenava l'Under 12 - L'ex punta di Vis Pesaro a Sambenedettese aveva 52 anni. Nel 1990 esordì in rossonero con Sacchi in panchina e segnò un gol in Coppa Italia, contro il Lecce ...gazzetta

De Rossi è una volpe, Xabi Alonso un’aspirina, il mal d’Italia di Klopp e le stecche che non t’aspetti: pensieri europei in ordine sparso - Tre notti europee di calcio, tre notti piene non solo di bel gioco, ma anche di spunti e riflessioni. Dopo l’andata dei quarti delle tre coppe europee, cinque temi da inquadrare.ilfattoquotidiano

Milan, Fumata nera per l'arrivo di Comolli come nuovo ad - C'era attesa per l'inserimento nell'organigramma societario del Milan di un nuovo amministratore delegato al posto di Giorgio Furlani, individuato da Gerry Cardinale (nella ...firenzeviola