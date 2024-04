Migranti | partono i “corridoi lavorativi” | 300 ingressi da Libano | Etiopia e Costa d’avorio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Protocollo della comunità di Sant’Egidio con i ministeri di Interno, Lavoro ed Esteri. In via sperimentale i lavoratori andranno in Veneto, Lazio e Calabria

Protocollo della comunità di Sant’Egidio con i ministeri di Interno, Lavoro ed Esteri. In via sperimentale i lavoratori andranno in Veneto, Lazio e Calabria (repubblica)

Al via 'corridoi lavorativi' per Migranti con 300 ingressi l'anno in Italia - ROMA - "partono da oggi in Italia grazie ad una iniziativa di Sant'Egidio con i ministeri degli Esteri, dell'Interno, e del Lavoro, i corridoi lavorativi: è un progetto sperimentale che si affianca al ...ansa

Michel Ivo Ceresoli, l'italiano che ha percorso la rotta dei Migranti (e 8 mesi in un Cara) per tornare libero in patria - Avrebbe voluto partite legalmente, ma non l'ha potuto fare a causa della "negligenza della autorità italiane in Guinea". Così ...huffingtonpost

Lampedusa, l'italiano di colore: "Costretto a entrare nel mio Paese con i trafficanti di Migranti" - Papà italiano, mamma della Guinea dove è nato, il 34enne Michel Ivo Ceresoli, sceso dal barchino, ha dichiarato subito di avere la cittadinanza e di non essere un clandestino ma non è stato creduto ...tgcom24.mediaset