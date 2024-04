Migranti | Mare Jonio | Piantedosi mente

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 12 aprile 2024) 15.26 "Il ministroha mentito al Parlamento".Così una nota di Mediterranea Saving Humans, sulle dichiarazioni del ministro al Senato,riguardo all'attacco armato di una motovedetta libica in acque internazionali "contro naufraghi e soccorritori della". "E' clamorosafalso" che lasi sia avvicinata alla motovedetta quando aveva già tratto in salvo i,scrive la Ong. "Immagini video mostrano che la Guardia costiera libica è arrivata quando stavamo per trasferire i primi naufraghi sulla".