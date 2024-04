(Di venerdì 12 aprile 2024) L’abbandono da parte del padrea in Guinea, la decisione di venire ine gli otto mesi nel centro di accoglienza

(Adnkronos) – Il Parlamento europeo ha approva to a maggioranza tutti i testi del patto Ue sull'asilo e la migrazione, nella miniplenaria a Bruxelles. "Dopo quasi un decennio di blocco, il Parlamento ... (periodicodaily)

UE e Migranti: la faccia tosta - “Abbiamo fatto la storia” ha dichiarato con grandissimo sprezzo del ridicolo e una faccia tosta non indifferente Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, a proposito dell'accordo faticosame ...osservatoriosullalegalita

La parabola di Bachcu: il leader della comunità bengalese a Roma, da paladino dei diritti a estorsore - Chi è Nure Allam Siddiqque, leader della comunità bengalese e dell'associazione Dhuumcatu, accusato per sequestro ed estorsione ...fanpage

Migranti, la storia assurda di Michel Ivo Ceresoli: "Io italiano con la pelle nera costretto ad arrivare in Italia con i trafficanti su un barchino" - L’abbandono da parte del padrea in Guinea, la decisione di venire in Italia e gli otto mesi nel centro di accoglienza ...repubblica