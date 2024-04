Migranti | dopo l’ok al Patto Ue il governo annuncia nuovi Cpr Ma i posti andrebbero decuplicati e quelli in Albania non contano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024)aver negoziato il nuovoeuropeo su migrazione e asilo, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha salutato l’accordo tra Consiglio e Parlamento Ue come un successo dell’Italia. Quattro mesi, il 10 aprile, l’Eurocamera approva il. Ma la Lega sconfessa il suo ministro bocciando l’intero testo, definito “deludente e contrario agli interessi dell’Italia”. Schizofrenici anche i meloniani, che qualcosa approvano, altro no e in alcuni casi si astengono, parlando di “pochi progressi”. IlMeloni non si perde d’animo e così Piantedosi, che l’indomani gira la frittata: “L’Unione ha rafforzato la normativa che ci impone la realizzazione dei Centri di permanenza per il rimpatrio, i Cpr”. La direttiva rimpatri non impone i Cpr, piuttosto fissa standard e garanzie per le procedure. ...