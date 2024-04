Mia figlia un regalo | Alessia Pifferi in aula Il pm | Mira a sconti di pena

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Voglio dire davanti a tutta Italia che non ho mai voluto far del male a mia, non l'ho uccisa, non mi è mai passato per la mente di uccidere mia, non è stata una cosa premeditata". Sono le parole pronunciate da, accusata dell'omicidio delladi 18 mesi, nell'del processo in corso a Milano. Nelle dichiarazioni spontanee, l'imputata parte dall'infanzia e si descrive come una "bambina isolata, non avevo amici della mia età e a scuola avevo l'insegnate di sostegno", racconta di un abuso subito da minorenne mai svelato alla famiglia, dell'abbandono scolastico a cui lei era contraria, e di come "tutti gli uomini che ho avuto mi prendevano in giro e giocavano con me". Parla anche di un difficile clima con la famiglia, accusata di essere assente: "mia ...

