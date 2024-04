Mi ha favorito? Ho pensato di divorziare | Elisabetta Piccolotti terrorizza Fratoianni

(Di venerdì 12 aprile 2024) «Forse qualcuno mi vuole dire “divorzia”, così smettiamo di dire che sei la moglie di Nicola. Se ho maidi farlo? Solo quando sono iniziati questi attacchi perché “sono la moglie di”, che provavano a cancellare i miei 24 annidi attività politica attiva. Le coppie in Parlamento, specie a destra, sono tantissime e non capisco perché questa attenzione morbosa ci sia solo su di me». Lo sfogo su Rai Radio 1 a Un Giorno da Pecora, è della deputata Avs. «Io - ha aggiunto - ho iniziato a fare politica e a lottare per i diritti quando avevo 16 anni, e penso che questo sia molto comunista. Faccio da sempre politica da sola ed ho un mio lungo percorso».

ATP Montecarlo, dicono i bookies: Djokovic e Sinner ai quarti da favoriti, ma rimangono le super quote. “Colpa” di Rune ma non solo - Sinner e Djokovic primi favoriti, ma ci sono ancora le maggiorate. Tabellone difficile per Jannik, ma il serbo sembra già in ...ubitennis

Formula 1 - Carlos Sainz ad un passo dalla Mercedes! Lo spagnolo può diventare il successore di Hamilton, è il favorito - FORMULA 1 - Lo spagnolo, ancora senza team per via del passaggio di Hamilton in Ferrari, è ad un passo dalla Mercedes. La scuderia di Barkley avrebbe scelto pro ...eurosport