Meteo | in Lombardia temperature fino a 30 gradi | ma da lunedì tornano a calare

(Di venerdì 12 aprile 2024) Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Un vasto anticiclone disteso dalle coste oceaniche del Portogallo a gran parte del Mediterraneo centro-occidentale assicurerà condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il Nord Italia,compresa. Secondo il bollettinodi Arpa regionale, nella giornata di domenica lecontinueranno a salirea sfiorare i 30in pianura, mentre sulle Alpi la quota dello zero termico supererà i 3500 metri. Primi cambiamenti da15, quando una vasta area depressionaria in approfondimento sul Nord Europa raggiungerà le Alpi con un fronte di aria fredda, apportando su parte del nostro territorio una maggiore variabilità ma soprattutto un calo termico, che proseguirà probabilmente anche nei giorni successivi.

Milano, 4 apr. (Adnkronos) – Sulla Lombardia nuvolosità irregolare e passaggio di velature per via di un flusso occidentale, a tratti debolmente instabile, ma con venti deboli e senza ... (calcioweb.eu)

Il primo vero weekend primaverile dopo una Pasqua bagnata dalla pioggia . Oggi e domani la Lombardia e più in generale tutta l’Italia potranno godersi gli effetti dell’anticiclone Narciso che ... (ilgiorno)

Milano – Sole , cielo azzurro e temperature sopra i 25°. In Lombardia finalmente una domenica veramente primaverile (a tratti quasi estiva), dopo il fine settimana scorso – quello di Pasqua ... (ilgiorno)

Meteo, arriva una nuova fase di caldo estivo: ecco dove e quando - Meteo, weekend di sole e temperature in aumento in Italia L ... mentre nelle prime ore del mattino non si escludono foschie dense o locali banchi di nebbia tra il sudest della Lombardia, il basso ...meteo

Previsioni Meteo sabato 13 aprile, a Milano e in Lombardia è arrivata l'alta pressione africana: le massime toccano i 27 gradi - Anche sul resto della Lombardia il sole sarà prevalente, salvo locali foschie mattutine sulle zone di pianura. Clima caldo ...milano.corriere

Previsioni Meteo in Emilia Romagna: prima il caldo anomalo, poi tornano l’inverno e la neve - Nel fine settimana (e fino a lunedì 15 aprile) il tempo sarà caratterizzato da sole e temperature estive. Poi, da martedì 16, un repentino cambiamento con freddo, pioggia e neve tardiva in Appennino ...ilrestodelcarlino