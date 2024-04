‘Messinho’ Estevao Willian in gol al debutto | il Palmeiras pregusta un’altra cessione multimilionaria dopo Endrick|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 12 aprile 2024) 2024-04-12 16:30:00 Fermi tutti! Uno tira l’altro. Ilha già ceduto Endrick al Real Madrid. L’attaccante brasiliano classe 2006 si trasferirà in Spagna il prossimo mese di luglio, quando compirà 18 anni, per 45 milioni di euro più bonus. Si tratta di una cifra da record per il club brasiliano, che nel mercato estivo del 2016 aveva ceduto Gabriel Jesus al Manchester City per 32 milioni di euro. In passato lo stessonegli Anni Novanta aveva sfornato altri talenti d’oro come i terzini Cafu (ex Roma e Milan) e Roberto Carlos (ex Inter e Real Madrid) oltre al trequartista Rivaldo (ex Milan, Barcellona e Deportivo La Coruna).– Ora in casa è già pronto un altro giovane molto interessante:Almeida de Oliveira Gonçalves, soprannominato “Messinho” ...