Meningite | primi miglioramenti per il 46enne | estubato

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoma significativi segnali di miglioramento per ildi Solofra colpito da. L’uomo, ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli dopo il trasferimento d’urgenza della scorsa settimana, è stato. e sta rispondendo bene alle cure. I medici hanno comunicato – nell’ultimo bollettino medico – l’ assenza di febbre e notevolidel quadro clinico. Dunque l’avvocato solofrano – affetto dada pneumococco – ha reagito in modo positivo alla terapia specifica. I suoi attuali parametri clinici e di laboratorio sono stabili, con evidenti segnali di miglioramento. A renderlo noto sono stati i familiari dell’uomo che tramite un post sui social hanno voluto ringraziare quanti in questi giorni difficili hanno mostrato ...