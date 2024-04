(Di venerdì 12 aprile 2024) "Continuo a ritenere l'inuna pratica disumana, sostengo la proposta di legge per cui diventi un. Spero venga approvata quanto prima". Lo ha detto la premier Giorgiaall'incontro "Per un'Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro". La spesa pubblica per sostenere la natalità "è spesa buona, con un moltiplicatore altissimo, non può essere considerata come altre spese dei nostri bilanci", ha aggiunto.

13.54 "Per decenni cattivi maestri hanno proclamato che la genitorialità era qualcosa di stantio, un concetto arcaico da superare". Così la premier Meloni al convegno Per un'Europa giovane. "Tesi ... (televideo.rai)

La premier interviene all'evento sulla famiglia e conferma i piani del suo governo: "Invertire tendenza drammatica". E poi aggiunge: "L' utero in affitto pratica disumana, presto reato universale" (ilgiornale)

Meloni, utero in affitto disumano, sia presto reato universale - "Continuo a ritenere l'utero in affitto una pratica disumana, sostengo la proposta di legge per cui diventi un reato universale. Spero venga approvata quanto prima". Lo ha detto la premier Giorgia Mel ...ansa

Diffamazione, Toti: galera non è soluzione, no a manette facili - Genova, 12 apr. (askanews) - "Penso che la galera se possibile andrebbe evitata a chiunque, anche ai colleghi giornalisti. Di tutta evidenza non credo che sia una soluzione. Penso che il Parlamento ...notizie.tiscali

Maternità surrogata, Meloni: “Pratica disumana” - Giorgia Meloni contro la pratica della maternità surrogata. "L'utero in affitto è una pratica disumana", ha detto la premier intervenendo all’evento 'Per ...lapresse