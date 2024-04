Meloni Pro Vita Famiglia | Bene linea Governo ma contro crisi demografica dare alternative all' aborto Su utero in affitto reato universale accelerare iter

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) - 12 aprile 2024. «Non è vero che gli italiani non fanno più figli: li fanno, ma poi li abortiscono. Non possiamo più fingere che l'non abbia un ruolo determinante nelle cause della drammaticache attanaglia l'Italia, se pensiamo che in quarant'anni il nostro paese ha impedito la nascita di più di 6 milioni di italiani già concepiti. Per questo, mentre continuiamo a sostenere i disegni di legge già presentati che riconoscono l'umanità e la piena soggettività giuridica al concepito e mentre esprimiamo apprezzamento per il cambio die di visione generale sul problema impostato dal, chiediamo interventi urgenti per attuare pienamente la parte della Legge 194 che vuole ere l'e ...