Meloni | impegnati a garantire il giusto prezzo agli agricoltori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Fin dall'insediamento il governo ha "rimesso al centro l'agricoltura, siamoperche glivedano riconosciuto ilper quello che producono". Così la premier Giorgiain un videomessaggio in occasione dell'apertura della riunione ministeriale dell'organizzazione internazionale della vigna e del vino. "Aabbiamo scelto di contrastare le contraffazioni e la concorrenza sleale, stiamo investendo con convinzione nelle giovani generazioni, nella continuità, perché è dai nostri ragazzi che passa il futuro della nostra agricoltura. Priorità che l'Italia, membro fondatore dell'Oiv, porterà anche nel documento che discuterete in questi giorni e che contribuirà a costruire un futuro sostenibile per il mondo del vino", conclude.