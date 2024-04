Meloni | “Il vino è identità Il settore è simbolo del Made in Italy riconosciuto nel mondo” video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Fin dal nostro insediamento noi abbiamo lavorato per proteggere questo asset strategico, per renderlo più forte, più sostenibile, più innovativo”. Nel suo saluto alla prima Riunione ministeriale dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del, il premier Giorgiaha voluto ribadire l’importanza il governo riconosce ai settori dell’agricoltura e dell’agroalimentare, di cui “ilè un tassello fondamentale”. “Siamo estremamente orgogliosi di ospitare” l’incontro, ha proseguito il premier, scherzando sul “pizzico di invidia” che prova per i delegati perché “in questi tre giorni vivrete in luoghi meravigliosi che sono certa vi rimarranno nel cuore. E con il cuore anche io sono con voi”.: “Costruiamo un futuro sostenibile per ildel” “Abbiamo rimesso ...