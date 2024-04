Meloni all’evento sulla natalità | “Non serve a niente gestire il presente se non si mette in sicurezza il futuro” – Video

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Per noi la sfida demografica, la, la sostenibilità economica connessa a questi fattori rappresentano una delle principali sfide. Nonilse non siinil”. Così Giorgiaintervenendo“Per un’Europa giovane. Transizione demografica, ambiente,”. “Possiamo investire risorse, possiamo fare scelte importanti, fare le migliori riforme, ma tutto questo non porta a nulla se a monte noi non invertiamo la drammatica tendenza della deche comproogni possibile sviluppo positivo per la nostra nazione, non solamente per la nostra nazione”, ha aggiunto la premier. L'articolo proviene ...

