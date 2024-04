Meloni a Vinitaly | una mappa enologica per guidare la premier fra gli stand

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Giorgiava alche sarebbe meglio si chiamasse Vinitalia ma nonostante la mezza anglofonia bisogna tenerlo da conto, il grande evento veronese, perché serve a vendere la bevanda nazionale. Che non se la sta passando benissimo (consumi in calo costante) per il semplice motivo che non se la sta passando benissimo la nazione. L’idea di nazione, per essere più precisi. “Possiamo difendere l’abitudine di bere vino solo se comprendiamo che fa parte di una cultura”, ha scritto Roger Scruton, filosofo allacaro. Possiamo difendere il nostro vino solo se difendiamo la nostra cultura. Insieme stanno o insieme cadono. Che poi il figlio dell’uva è anche un segnale di sovranità, forse l’unico alla nostra portata. Com’è noto l’Italia non ha una moneta e non ha e non può avere una politica estera. Sulle coste sbarca chi vuole. I ...