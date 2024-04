Medvedev insulta un giudice di linea a Montecarlo | “A cosa gli servono gli occhiali?”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un fiume in piena. Daniil, nelle battute conclusive del derby russo perso ieri 6-3 7-5 contro il connazionale Karen Khachanov agli ottavi di finale del Masters 1000 di, si è reso protagonista di una delle sue tipiche sfuriate nei confronti dell’arbitro dopo aver subìto un’ingiustizia che a conti fatti gli è costata la partita. Nel secondo set, sul punteggio di 5-5 15-30 in favore di Khachanov, un dritto di quest’ultimo non è stato chiamato fuori (erroneamente) scatenando l’ira del numero 4 al mondo.ha poi perso il turno di servizio, lanciando la racchetta ad altezza d’uomo verso i tabelloni pubblicitari e sfogandosi con il supervisor per il grave errore commesso daldie dall’arbitro Carlos Bernardes. “Chi prenderà provvedimenti? Ieri la palla è uscita (si ...